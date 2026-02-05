大阪・ひらかたパーク（枚方市）は、4月18日〜6月28日に『ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展-in ひらかたパーク』を開催する。チケットの販売を2月6日から始める。【画像】すごい…歴代ウルトラマンの集合ショット＆チケット情報も1966年の放送開始から今年で60周年を迎えるウルトラマンシリーズ。『ULTRAMAN EXHIBITION』は、この歴史的な節目を記念した「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」の目玉企