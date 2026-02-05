大分市で発生した時速194キロの車による死亡事故をめぐり、危険運転を認めなかった控訴審判決を不服として、福岡高検がきょう、最高裁へ上告しました。2021年2月、大分市で当時19歳の男が運転する時速194キロの乗用車が右折していた車に衝突し、小柳憲さん（当時50）が死亡しました。この事故をめぐり、福岡高裁は先月、危険運転を認定した懲役8年の一審判決を破棄し、過失運転致死罪で懲役4年6か月の判決を言い渡しました。福岡高