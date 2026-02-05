人気子役の永尾柚乃が４日、フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」で、驚きの台本の覚え方を告白。磯野貴理子は「なにそれ！？」と驚いた。この日は「ここまで変わった！？令和の学び方」と題し、ＡＩでの授業や、タブレットやパソコンでの授業などを専門家が解説。その中で今は黒板の文字をノートにとることがあまりない、という話題となった。これに、小学生の永尾は、台本はタブレットなのか？という話題からセリフの覚え