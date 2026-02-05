巨人のボビー・ダルベック内野手（３０）が５日、宮崎キャンプで規格外のパワーを見せつけた。フリー打撃で１８本のサク越え。レフト、センター、ライトと広角に特大弾を打ち分けた。特に圧巻だったのはバックスクリーン、右中間、左中間、バックスクリーンへの４連発。その後も低めの球を右手を離して左手一本ですくったように見えた打球がバックスクリーンに飛び込むなど驚弾を連発。ブルージェイズに移籍した岡本に代わる