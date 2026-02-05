ミラノ・コルティナオリンピック™が現地6日（日本時間7日）に開会式を迎える。大会初日、開会式前にフィギュアスケートの団体戦が始まる。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個今季限りで現役引退を表明している坂本花織（25、シスメックス）が現地4日、本番の会場であるミラノ・アイススケートアリーナで2度目の練習に臨んだ。数種類の3回転ジャン