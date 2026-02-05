ＪＲＡは２月５日、現地時間２月１４日にサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップデーに出走する日本馬１９頭が、現地に到着したと発表した。美浦所属馬を乗せた飛行機は４日の午前１０時５１分（以下全て日本時間）に成田国際空港を出発し、その後、関西国際空港で栗東所属馬を搭載。サウジのキング・ハーリド国際空港に５日の同３時１０分、キングアブドゥルアジーズ競馬場には同６時１０分に