タレントの谷まりあ（３０）が５日、都内で開催された、その年のビューティートレンドを象徴する著名人らを表彰する「Ｂｅａｕｔｙｏｆｔｈｅｙｅａｒ２０２６」に出席。アイ部門での表彰を受けた。「普段、マスクをしていても目元で結構気づいてもらえることが多い。自分でも目がチャームポイントなのかなと思ってきた。このような賞をいただけてうれしい」と喜びを語った。この日は、ボディーラインが際立つゴール