金相場が歴史的な高騰を続けるなか、2026年1月には金の店頭価格が1グラムあたり3万円という大台を突破した、2月には大暴落したといったニュースが、連日報道されています。 「あのとき、金を買っておけば……」と考えたことがある人もいるのではないでしょうか。では、もし5年前の2021年ごろ、金価格が1グラム7000円台で推移していた時期に純金積み立てを始めていたとしたら、現在の資産状況はどうなっているのでしょう