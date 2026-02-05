ふるさと納税を「ワンストップ特例制度」で済ませ、「確定申告は不要」と思っていたところ、年末に医療費の領収書を整理したら自己負担額が12万円に達していた――このようなケースでは、医療費控除を申告すべきか迷う人もいるでしょう。ふるさと納税と医療費控除は併用できる制度ですが、手続きの方法によっては注意点もあります。 本記事では、それぞれの制度の仕組みを整理したうえで、医療費控除を見送る