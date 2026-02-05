年金受給者が亡くなると、その人の年金は支給停止となります。 今の高齢者世代は、「夫は会社員、妻は専業主婦」というケースが多かったため、厚生年金を受け取れる夫と、国民年金のみの妻との間には年金受給額の差が生じることが多いです。そのため、父（夫）が亡くなった後、母（妻）だけの年金で暮らしていけるのか心配になる人も少なくありません。 本記事では、年金生活中に夫に先立たれた場合の、妻の生活費