ドトールコーヒーショップでは、2月19日(木)より春限定企画「ふわりと香る。桜フェア」を開催する。期間中は、桜の風味を生かしたドリンクやスイーツに加え、春限定のコーヒー「プレミアムローストコーヒー桜」を数量限定で展開。また、「ドトール バリューカード」利用者を対象とした100ポイントプレゼントキャンペーンも同時開催される。【ラインアップ商品をすべて画像で見る】抹茶わらびもち桜オレ、桜ピーチグリーンティー、