ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERがカムバックする。2月5日、本紙『スポーツソウル』の取材の結果、TOMORROW X TOGETHERは4月のカムバックを確定させ、現在アルバム制作に専念している。【写真】スビン、日本でのオフショットが「メロオッパすぎ」今回のカムバックは、メンバー全員が所属事務所BIGHIT MUSICと再契約を結んで以降、初めて披露される公式活動だ。TOMORROW X TOGETHERは昨年8月22日、ソウルの高尺（コチョク）ス