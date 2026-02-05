ロイヤルグループが展開する「てんや」は、2月16日〜2月22日の間、『てんやWeek!!』を開催する。『てんやWeek!!』は、月に1度開催している企画。2月は「海老と野菜の上天丼弁当(税込760円)」を持ち帰り限定で特別価格の税込600円で販売する。【2月のてんやWeek!! 対象商品の画像はこちら】海老×2･なす･かぼちゃ･いんげんがのった「海老と野菜の上天丼弁当」が160円引きにまた、同期間中、持ち帰り弁当･盛合わせを購入した人に、「