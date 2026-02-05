【イリヤスフィール・フォン・アインツベルン スイートデビルVer.】 11月発売予定 参考価格：24,200円 メディコス・エンタテインメントは、11月に発売を予定しているフィギュア「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン スイートデビルVer.」の予約受付をあみあみなどで開始した。価格は24,200円。 本商品は、劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆