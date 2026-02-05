【ToLOVEる－とらぶる－ダークネスネメシスダークネスver.1/6リニューアルパッケージ版】 2026年9月 発売予定 価格：19,250円 ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ToLOVEる－とらぶる－ダークネスネメシスダークネスver.1/6リニューアルパッケージ版」を9月に発売する。価格は19,250円。