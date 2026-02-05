【アリス（メイド）】 2027年1月 再販予定 2月5日 予約受付開始 価格：18,900円 グッドスマイルカンパニーは、1/7スケールフィギュア「アリス（メイド）」を2027年1月に再販する。価格は18,900円。2月5日から予約受付を開始した。 本製品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「アリス」のメイド服姿を立体化したもの。ゲ