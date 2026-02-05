広島の床田寛樹投手（30）が5日、日南春季キャンプ第2クール初日に150球の投げ込みを行った。調整としてカーブを1球投じたのみで、実質“オール直球”で力強く腕を振り続けた。「石井コーチから“変化球はいつでも投げられるから直球を”との提案があった。今まで直球だけを投げることはなかった」ブルペン入りは今春3度目。球数は早くも100球を超え、「いつもより早く仕上げている。まずはしっかりとアピールしないといけ