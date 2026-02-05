料理愛好家でタレントの平野レミ（78）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。人気ミュージシャンの長男から素顔を明かされる場面があった。この日は長男で現在活動休止中のロックバンド「TRICERATOPS」の和田唱とそろって登場。司会の黒柳徹子から「お母さまの意外な一面ってありますか」と問われた和田は「世間的なイメージでは子育てを、何も言わずに自由に育てたのよ！、自由にやらせちゃ