広東省の広州白雲国際空港では、春節（旧正月、今年は2月17日）ムードを高めようと、空港スタッフが漢服を着て旅客を出迎え、中国のソーシャルメディアで話題を集めている。投稿された動画を見ると、空港スタッフはいずれも漢服を着ており、多くの旅客が足を止めて記念写真を撮影している。そして、「タイムスリップ感がすごい！」といったコメントが次々と寄せられている。1月31日に始まったこのキャンペーンは主に第2ターミナル