言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、サスペンスドラマやニュース、そして趣味の時間に見聞きする言葉などを集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ばい□□きたりしろ□□□□ーなヒント：犯行時刻に「別の場所にいた証明」をすることを何という？答えを見る↓↓↓↓↓正解：あり