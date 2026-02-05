小泉今日子の60歳記念ツアー『KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』の最終公演が5月10日に沖縄で開催されることが決定。合わせて『KK60〜コイズミ記念館〜LIVE VIEWING』と題し、このツアーファイナルのライブビューイングが全国67の映画館で実施されることが決定した。【画像】ほしい…！小泉今日子グッズ『60th Celebration バンダナ』『KK60 〜コイズミ記念館〜』は、これまでメディアのインタビューにおいて