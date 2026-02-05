「広島春季キャンプ」（５日・日南）広島ＯＢで、昨年限りで現役を引退した巨人・長野久義編成本部参与が練習を視察。スタンドから歓声が注がれる場面もあった。巨人・水野編成本部長、円谷氏らと一緒にスタンドから打撃練習を見守った長野氏。スーツ姿で来場したＯＢに、ファンからは歓声が起こった。ＦＡ移籍した丸の人的補償として広島に移籍し、１９年から４シーズン広島に在籍。その実直な人柄に心酔した鯉党も多かった