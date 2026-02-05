俳優・坂上忍（58）が5日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。ワークライフバランスについて私見を述べた。この日、「ピックアップ」として「4人に3人が働き方を変えたい」という全国の男女を対象に実施した調査結果を取り上げ、「ワークライフバランスを改善したい」という質問に、「とても思う」「やや思う」は合わせて75・8％だったという。この結果を受けて、ワークライフバランスについ