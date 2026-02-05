日本ハムは５日、玉井大翔投手に第１子となる長女が１月に誕生していたことを発表した。母子ともに健康という。玉井は球団を通じ「新しい家族が増えたことを心からうれしく感じています。めちゃめちゃ、めんこいです。パパになって少しだけ大きくなった背中をマウンドでも見せたいと思います。より一層、野球に打ち込み、日本一に貢献できるよう精進いたします」と語った。玉井は昨季、国内ＦＡ権を取得。だが権利を行使せず