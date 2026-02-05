Ms.Academyは、在宅ワークで月5万円以上の継続収入を得ている女性226名を対象に「在宅ワークのスキル選びに関する実態調査」を実施した。調査期間は非公開、調査対象は全国の在宅ワークで月5万円以上を稼ぐ女性226名、調査方法はインターネット調査。調査では、稼げる在宅ワークの成否は「前職経験とWebスキルの相性」が大きく影響している実態が明らかになった。月5万稼ぐ主婦が選ぶ前職×Webスキルの相性マップ公開○在宅ワーク