Ｊ１名古屋は５日、ＭＦ小屋松知哉が右膝内側半月板の断裂により、１月３０日に手術を受けたことを公表した。全治は非公表。３０歳の小屋松は昨年１２月に柏からの完全移籍加入が発表され、今季が１０年ぶりの古巣復帰となっていた。昨季は３７試合に出場し、３得点１０アシスト。小屋松のコメント全文は以下の通り。「リリースがあった通り、今回膝の手術を行いました。今回も名古屋での１年目は試練からスタートになります