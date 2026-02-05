◆アミールＴ・Ｇ２（２月１４日、アルライヤン競馬場、芝２４００メートル）国内最終追い切り＝２月５日、栗東トレセン２０２４年、２５年と連続３着のサトノグランツ（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父サトノダイヤモンド）と、海外初挑戦のディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）が併せ馬を行った。ディープがサトノを４馬身半追走する形でスタート。ラスト１ハロンは双方いっぱいに追われて