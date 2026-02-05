アイペット損害保険は、犬・猫を亡くした経験を持ち会社に勤める飼育者1,000名を対象に、「ペットロスが仕事に与える影響調査」を2025年11月21日から11月23日にかけてインターネット調査で実施した。ペットロスが仕事に与える影響調査○「ペットロス」の認知度は約9割、経験者は約7割「ペットロス」という言葉を知っているか/ペットを亡くした際、ペットロスになったか「ペットロス」という言葉を「聞いたことがあり、意味も知って