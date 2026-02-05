大相撲の大関・安青錦（安治川）が５日、東京・墨田区の両国国技館で行われた健康診断を受診した。採血では険しい表情を浮かべる力士もいる中、２１歳の大関は顔色を変えずに涼しい顔。全ての項目を順調にこなした。計測した身長と体重を問われると「体重は１キロ増えて、身長は０・１センチ伸びた（笑）」と笑顔で話した。１８２センチの安青錦は成長が早かった方だといい、「身長が伸びるのは結構早かった。１５、１６歳ま