米株価指数先物時間外取引急反落、ダウ100ドル超安銀急落受け 東京時間13:04現在 ダウ平均先物MAR 26月限49473.00（-116.00-0.23%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6889.25（-17.00-0.25%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24930.25（-69.00-0.28%）