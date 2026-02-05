2月4日は二十四節気のひとつ「立春」です。 大分県大分市でもウメの花が咲き始めていて、季節は少しずつ春へと近づいているようです。 ◆TOS甲斐菜々子記者「穏やかな日差しの中、ウメの花が鮮やかに咲き誇っています。木のそばに立つと甘い香りも漂って春の気配を感じる」 大分地方気象台は2日、ウメの開花を発表。 平年より7日遅く、2025年より11日早い発表です。 こうした中、およそ30本のウメの木が植えられている大分市