オウム真理教の松本智津夫・元死刑囚の遺骨と遺髪の引き渡しをめぐる裁判の控訴審で、東京高裁はさきほど、国側の控訴を棄却し、国に対し、次女に引き渡すよう命じる判決を言い渡しました。2018年に死刑が執行された麻原彰晃、本名・松本智津夫元死刑囚の遺骨と遺髪をめぐっては、次女が国に引き渡しを求める訴えを起こしています。1審の東京地裁は、次女に引き渡すよう国に命じていて、国側が控訴していました。控訴審で国側は、