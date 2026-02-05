ロボット競技の大会で日本一となった大分県内の高校生などに4日、県民表彰が贈られました。 今回、県民表彰が贈られたのはロボット競技や水産食品の加工技術などを競う全国大会で優勝した中津東高校や海洋科学高校の生徒などあわせて12人です。 高校生に県民表彰 表彰式にあわせて、活動内容についての報告会も開かれました。 このうち、中津東高校の生徒たちは大会までの限られた期間の中で、創意工夫をして、