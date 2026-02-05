衆院選について若い世代の投票率を向上させようと、大分大学に期日前投票所が設けられました。 4日から2日間限定で期日前投票所が設けられたのは大分市にある大分大学旦野原キャンパスです。 午前中から早速、学生や職員などが訪れて1票を投じていました。 期日前投票所 ◆投票した学生は「研究が忙しいので研究しながらすぐ投票できるのがいい」 「1票だけど自分の思いを反映させることができると思うので積