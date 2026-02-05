大分市の事故現場（2021年） 2021年に大分県大分市で起きた時速194キロの車による死亡事故で、「危険運転」を認めず「過失運転」とした控訴審判決を不服として、福岡高検が5日、最高裁に上告したことが分かりました。 この事故は2021年2月、大分市大在の県道交差点で小柳憲さんが車で右折しようとしたところ、時速194キロで直進してきた車と衝突し、亡くなったものです。 当時19歳の男が危険運転致死の罪に問われています