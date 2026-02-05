きょう午前、東京・世田谷区の2階建て住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警視庁などによりますと、きょう午前10時前、世田谷区経堂の住宅で「煙が出ている」と目撃者から通報がありました。2階建て住宅の1階部分から火が出ており、およそ1時間半後に消し止められましたが、この火事で台所付近の10平方メートルが焼け、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火が出た住宅には高齢の夫婦が住んでいて、そのう