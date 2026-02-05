新潟県の東京電力柏崎刈羽原発の（左から）5、6、7号機＝2025年11月再稼働直後の東京電力柏崎刈羽原発6号機（新潟県）で制御棒に関する警報が鳴り原子炉を停止させた問題について、東電が週明けに原子炉を再起動する方針であることが5日、関係者への取材で分かった。警報は設定ミスが原因だったとほぼ特定できたという。営業運転開始は当初予定の今月26日から遅れる見通し。東電によると、6号機は1月21日夜に再稼働した。約5時