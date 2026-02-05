【スクリーンα】 2月5日 発売 価格：1,500円 「スクリーンα」書影はAmazonより 【拡大画像へ】 近代映画社は、雑誌「SCREEN」2026年2月号増刊「スクリーンα」を本日発売した。価格は1,500円。 今号は、現在劇場公開中の「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の大特集。表紙はNAKAKI PANTZ氏描き下ろしのギギ・アンダルシアと