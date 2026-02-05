５日に実施された３０年債入札（第８９回、クーポン３．４％）は、最低落札価格が９６円８０銭（利回り３．６２３％）、平均落札価格が９６円９１銭（同３．６１５％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１１銭で、前回（１月８日）の１５銭から縮小。応札倍率は３．６４倍となり、前回の３．１４倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS