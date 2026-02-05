ソニーグループが後場上げ幅を拡大し一時前日比１９７円（５．９％）高の３５４２円に買われる場面があった。正午ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１２兆円から１２兆３０００億円（前期比２．２％増）へ、営業利益を１兆４３００億円から１兆５４００億円（同２０．６％増）へ、純利益を１兆５００億円から１兆１３００億円（同５．９％増）へ上方修正したことが好感されている。 為替影響