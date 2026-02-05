丸大食品が後場一段高している。正午ごろに２６年３月期の連結業績予想について、純利益を５５億円から９０億円（前期比６４．０％増）へ上方修正したことが好感されている。保有する投資有価証券の一部を売却するのに伴い、投資有価証券売却益約４６億円を特別利益として計上することが要因。なお、売上高２３８０億円（同１．３％増）、営業利益７０億円（同２８．０％増）は従来見通しを据え置いている。 同時に発表した