アクシスが後場急伸している。同社はきょう正午ごろ、２６年１２月期通期の単独業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比１２．６％増の１０億円としていることや、期末一括配当計画を前期比１１円増配の５７円としていることが好感されているようだ。 売上高は同１６．１％増の９４億４４００万円を予想。成長領域案件拡充のための積極的な人材投資の実施、ビジネスパートナーとの協業拡大などにより、高収益