アライドアーキテクツが後場急騰している。きょう午後０時１分ごろ、投資家の情報収集をＡＩで支援する米アルファＸ・テクノロジーズとパートナーシップ契約を締結したと発表した。アライドアキはアルファＸ社のＡＩ技術を活用し、暗号資産市場の情報収集と分析業務を効率化するとしており、材料視した買いが入っている。将来的には運用で得た知見とＡＩ活用モデルを、他社にソリューションとして