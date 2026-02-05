キヤノンのミラーレスカメラ「EOS R50 V」にホワイトカラーが登場。レンズキットに含まれるかたちで2月5日（木）に発表された。発売時期は、交換レンズ「RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ」とのキットが2月下旬、ダブルズームキットが3月下旬。 「動画エントリーモデル」として2025年5月に発売された「EOS R50 V」は、「EOS R50」をベースに動画撮影性能を重視した製品。ブラックのみだった本体色