キヤノンは、交換レンズ「RF7-14mm F2.8-3.5 L FISHEYE STM」を2月20日（金）に発売する。直販価格は25万8,500円。 35mmフルサイズのイメージセンサーに対応するフィッシュアイ（魚眼）ズームレンズ。レンズ交換式カメラのレンズとして、世界初の広角端7mm（全周190°）の画角をカバーする。RFレンズ初のフィッシュアイレンズでもある。 従来の「EF8-15mm F4L Fisheye USM（2011年発売）」と比