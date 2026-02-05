キヤノンは、交換レンズ「RF14mm F1.4 L VCM」を2月20日（金）に発売する。直販価格は36万8,500円。開放F値1.4の単焦点レンズシリーズで、既存の20mm／24mm／35mm／50mm／85mmに続く製品となる。 共通の外装設計を採用し、外観、重心バランス、口径、リング配置、描写を統一した。静止画に加え動画撮影にも対応するハイブリッドレンズと位置付けている。 同じ焦点距離の「EF14mm F2.8L II USM」（2007年発売）と比