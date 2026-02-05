キヤノンは、レンズ一体型カメラ「PowerShot G7 X Mark III」の数量限定モデルとして、「PowerShot 30th Anniversary Edition」を4月下旬に発売する。想定価格は15万円前後。 1996年に登場した「PowerShot 600」を初代として、PowerShotブランドの30周年を記念するモデル。2019年発売の「PowerShot G7 X Mark III」をベースに、限定デザインを施した。 中央が記念モデル。後列の2モデルは通常モデル 通常モデル