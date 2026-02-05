【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4グループによるスペシャルユニット・TEAM KAWAII LAB.の楽曲「CHU CHU CHU研究中！」のMVが公開された。 ■KAWAII LAB.を生み出したあの人物も特別出演！ 各グループの代表曲やTEAM KAWAII LAB.の楽曲が収録されるアルバム『KAWAII LAB. BEST ALBUM』が、2月11日に発売される。そのアルバムより先行配信中で、初