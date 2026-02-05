長瀬産業 [東証Ｐ] が2月5日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.4％増の336億円に伸び、通期計画の406億円に対する進捗率は82.8％に達し、5年平均の79.6％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.9％減の70億円に減る計算になる。 同時に、今期の年間配当を従来