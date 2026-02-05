三菱ケミカルグループ [東証Ｐ] が2月5日後場(13:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比77.6％増の1054億円に拡大した。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の1250億円→470億円(前期は450億円)に62.4％下方修正し、増益率が2.8倍→4.4％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月